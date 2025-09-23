Всего, по данным КФУ, в вуз приняли студентов из 72 регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты из Москвы впервые проявили высокий интерес к поступлению в Крымский федеральной университет (КФУ) имени В. И. Вернадского, и по итогам конкурса зачислено более 30 человек из столицы, сообщил журналистам и. о. ректора КФУ Владимир Курьянов, подводя итоги приемной кампании. Высокий интерес кандидатов из этого региона подтвердили и в других вузах Крымского полуострова.

"В КФУ уже не первый год наблюдается рост интереса со стороны абитуриентов из других регионов РФ. В этом году зачислено 657 человек из разных субъектов нашей огромной страны: как всегда широко представлены Краснодарский край, Ставропольский край, Запорожская и Херсонская области, Донецкая Народная Республика. Отмечу - пожалуй, это в первый раз - к нам зачислен 31 человек из города Москвы. Я, на самом деле, был немного удивлен, но интерес у столичных жителей к нашему университету стал появляться", - рассказал Курьянов.

Всего, по данным КФУ, в вуз поступили абитуриенты из 72 регионов. Общее число зачисленных жителей Крыма и других субъектов РФ - почти 3 тыс.

"У нас в этом году тоже было очень много абитуриентов из Москвы, но мы это связываем с возможностью подать документы [на поступление] через "Госуслуги", - рассказал первый проректор Севастопольского госуниверситета Денис Ярыгин, отметив, что всего на программы высшего и среднего профессионального образования приняты более 5 тыс. человек из 81 региона РФ, а также иностранные граждане, в основном из стран Африки и Азии.

Интерес столичных поступающих отметили и в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) имени Февзи Якубова. "Я не могу сказать, что к нам Москва едет поступать на бакалавриат, но к нам Москва едет поступать в аспирантуру. Это, честно говоря, и озадачивает, но в то же время показывает, что в университете есть такие ученые, к которым хотят приехать и хотят у них учиться - то есть едут специально", - отметила первый проректор КИПУ Анжелика Лучинкина.

Причины интереса к вузам Крыма

Курьянов также сообщил, что КФУ столичных абитуриентов целенаправленно не привлекал, хотя в целом информационная кампания прошла на более высоком уровне, чем в прошлые годы.

"Логика обучения в Крыму в том числе связана с интересом к нашему региону - интерес к Крыму достаточно серьезен, и он не падает, а повышается. А во-вторых, университеты - и Крымский федеральный, и Севастопольский государственный - они ведь они не на пустом месте появились. И авторитет тех вузов, которые еще в советские и в постсоветские времена существовали на территории Крымского полуострова, он достаточно высок. И если у нас всегда было качественное образование, то это осталось в памяти дедушек, бабушек, мам и пап - ведь из Крыма много людей уезжало по разным причинам", - пояснил и. о. ректора.