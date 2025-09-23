Министр труда и социальной защиты заявил, что профессия имеет огромное значение практически для любой отрасли реального сектора

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 136 тыс. сварщиков нужно привлечь на рынок труда в ближайшие пять лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

"Профессия сварщика имеет огромное значение практически для любой отрасли реального сектора. Согласно данным кадрового прогноза, в ближайшие пять лет нам необходимо привлечь в профессию более 136 тыс. специалистов. И конкурс "Лучший по профессии", безусловно, нацелен на решение этой задачи - он позволяет молодым людям увидеть возможности для выстраивания карьеры и осознать ценность рабочих профессий", - привели слова министра в пресс-службе Минтруда.

В Пермском крае в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" на протяжении двух дней за звание лучшего в номинации "Сварщик" будут бороться победители региональных этапов конкурса, а также призеры отраслевых и корпоративных состязаний.

В федеральном этапе за первое место будут бороться 40 специалистов из разных регионов страны - от Крыма до Забайкалья. Состязания за звание лучшего по профессии включают в себя теорию и практику, они пройдут на базе политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова, одного из самых крупных учреждений СПО Пермского края.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" с 2025 года стал частью нацпроекта "Кадры". Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре в Москве. Организатором конкурса "Лучший по профессии" является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.