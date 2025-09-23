В Мариупольской агломерации до конца сентября планируют восстановить более 45 км дорожного покрытия

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Восстановление дорожной сети в Мангуше и Новоазовске ДНР, запланированное на 2025 год, завершено раньше срока. Об этом сообщили в правительстве ДНР.

Трасса "Новороссия", ведущая в Крым, пролегает через эти два населенных пункта.

"Полностью завершено восстановление улично-дорожной сети в Мангуше и Новоазовске, запланированное на 2025 год. Службой автомобильных дорог Донбасса с опережением графика на 100% завершены работы по приведению в нормативное состояние 17 улиц в Мангуше общей протяженностью порядка 25 км, в Новоазовске обновили 4,75 км дорожного покрытия на 4 улицах", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что в Мариупольской агломерации в целом до конца сентября планируется восстановить более 45 км дорожного покрытия.