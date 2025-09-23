В КБР восстановили пострадавший от схода селя мост через реку Баксан

Движение по мосту и объездной дороге полностью восстановили, сообщил глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Мост через реку Баксан в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), который был разрушен после схода селевых потоков, восстановили. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Проинспектировал региональный мост через реку Баксан. Основные работы здесь завершены. Движение по мосту и объездной дороге полностью восстановлено. Проводятся завершающие мероприятия по профилированию проезжей части, а также устройству щебеночного основания на ранее разрушенных подходах к мосту. Завершаются и работы по расчистке третьего пролетного строения на самом мосту", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Также руководитель региона отметил, что разработаны два варианта реконструкции объездной дороги в Тырныаузе. Предусматривается берегоукрепление, удлинение моста, усиление его опор или строительство нового. Окончательное решение примут с учетом мнения специалистов.

В июле в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу дважды сошли селевые потоки, которые значительно повредили мосты и коммуникации. Около двух месяцев в муниципалитете действовал режим ЧС.