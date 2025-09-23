Это позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах, сообщил глава Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика использует эффективную практику Чечни для социально-экономического и культурного развития. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с делегацией во главе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

"Мы подробно обсудили различные вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие Донецкой Народной Республики. Отдельное внимание уделили обмену опытом с Чеченской Республикой, что позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, стороны также наметили новые перспективные направления сотрудничества, которые будут способствовать укреплению связей и расширению совместных проектов.

"Уверен, что вместе мы продолжим плодотворно работать во благо наших республик и во имя укрепления единства и могущества нашей великой Родины - России", - добавил глава Чечни.