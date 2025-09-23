За три года регион прошел путь восстановления и трансформации, сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ускорение передачи имущества, развитие аграрной сферы и компенсация военных рисков станут главными задачами для Херсонской области до 2036 года. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам заседания Совета по интеграции воссоединенных регионов при Совете Федерации под председательством Андрея Яцкина.

"За три года регион прошел сложный путь восстановления и трансформации. Сегодня работа идет в рамках Национальной стратегии пространственного развития РФ до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Главные задачи - ускорить передачу имущества, убрать бюрократию, развивать аграрный сектор, повысить транспортную связность, обеспечить безопасность и компенсировать военные риски", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что перед заседанием он встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, она пообещала региону полную поддержку.