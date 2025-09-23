Законопроект приняли в трех чтениях

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Мурманские парламентарии приняли закон о запрете продажи энергетиков в спортивных, культурных, образовательных и медицинских учреждениях региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мурманской областной думы по итогам очередного заседания.

"Депутаты приняли в трех чтениях законопроект "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в отдельных местах на территории Мурманской области". Речь идет о помещениях, где осуществляется образовательная, спортивная, медицинская и культурная деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект внесен по инициативе прокурора Мурманской области.

Мурманские парламентарии также рассмотрели вопросы регионального бюджета, одобрили проект закона, предусматривающий право на бесплатную юридическую помощь для лиц, потерявших в период обучения родителей, и другие.