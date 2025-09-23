В регионе закрыли на карантин 45 классов в 18 школах

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, заразившихся острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ), за последнюю неделю выросло более чем на 20%. Из-за распространения заболевания в регионе закрыли на карантин 45 классов в 18 школах, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано 4 318 случаев ОРВИ, что на 23,1% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших - 61,9%. В городе Пскове зарегистрировано 1 750 случаев ОРВИ, или 40,5% от общего количества по региону. <...> В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 45 классов в 18 школах, одна группа в дошкольном учреждении, две группы в двух колледжах", - отмечается в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует для предупреждения заболевания ОРВИ использовать ряд методов профилактики и советует мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест. Кроме того, эксперты советуют не трогать грязными руками лицо, использовать маски или респираторы в общественных местах, исключить контакты с заболевшими любой инфекцией, а также соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.