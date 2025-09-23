Политик отметила, что украинские военнослужащие незаконно живут в домах переселенцев, выехавших из прифронтовых регионов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что внутренним переселенцам, выехавшим из прифронтовых регионов, приходят коммунальные счета за жилье, оставленное ими, в котором незаконно размещаются солдаты украинской армии.

В частности, она сообщила, что комитет Рады ранее рассматривал законопроект о "неначислении платы" за коммунальные услуги переселенцам выехавших из своих домов. "Чаще всего это жилая площадь, которая находится на линии разграничения, в зоне боевых действий или прифронтовой территории. Там несанкционированно проживают военные. К сожалению, коммунальные услуги не оплачиваются, и все претензии по неуплате выставляют собственнику жилья, который там не проживает и об этом сообщил в установленном порядке", - сказала он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

"Комитет в этом отказал. И это вопрос о том, как мы заботимся о тех людях, которые выбрали Украину", - признала.

Ранее Скороход сообщала, что украинцы жалуются на бесчинства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на разграбление домов в прифронтовой зоне.