Макрон: Трампу не положена Нобелевская премия, пока продолжается конфликт в Газе

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не остановит конфликт в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

"Я вижу американского президента, который мобилизуется, который сегодня утром с трибуны говорит: "Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира". Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт", - сказал Макрон.

По мнению французского президента, США находятся в наилучшей позиции для того, чтобы повлиять на урегулирование этого конфликта, поскольку они продолжают поставлять Израилю оружие, при помощи которого осуществляется военная операция в секторе Газа. Он призвал Вашингтон "оказать давление на правительство Израиля", чтобы добиться прекращения боевых действий, а также освобождения оставшихся в заложниках у радикальной группировки ХАМАС 48 человек и открытия гуманитарных коридоров. Макрон рассчитывает, что "в ближайшие часы" по итогам переговоров с представителями стран регионов американская сторона сможет выработать "надежный план" урегулирования.

Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. 13 августа текущего года Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран (Армении, Азербайджана, Габона, Израиля, Камбоджи, Руанды и Пакистана), поддержавших выдвижение Трампа.