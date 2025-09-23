Котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные системы приведены в состояние готовности

23 сентября. /ТАСС/. Правительство Смоленской области сегодня обсудило ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. Жилой фонд и социальная инфраструктура региона готовы на 100%, включая 6,5 тыс. многоквартирных домов, более 560 образовательных учреждений, свыше 120 учреждений здравоохранения, около 415 организаций культуры и спорта, а также 65 социальных учреждений, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Наша общая задача - завершить все работы в срок и обеспечить стабильное теплоснабжение и комфорт для жителей региона. Вопросы подготовки к зиме находятся на личном контроле глав муниципальных образований. Призываю внимательно относиться к обращениям граждан", - отметил Анохин.

По его словам, практически завершена подготовка инженерной инфраструктуры, которая является ключевым элементом надежного теплоснабжения. Котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные системы приведены в состояние готовности.

Подчеркивается, что специальные комиссии, включающие представителей Ростехнадзора и Главного управления государственной жилищной инспекции, проводят проверки готовности во всех муниципальных образованиях. По результатам инспекций каждый муниципалитет должен получить паспорт готовности, что является необходимым условием для обеспечения надежного и бесперебойного отопительного сезона.