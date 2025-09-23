Совет Федерации также рассмотрит денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии обсудит назначение Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России, проведет консультации по предложенной президентом РФ кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора, рассмотрит денонсацию конвенции по предупреждению пыток, а также рассмотрит несколько законов.

Совет Федерации обсудит назначение Краснова на должность председателя Верховного суда России. Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, его кандидатура отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ. Председатель назначается на должность Совфедом на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегией судей. Пост главы высшей судебной инстанции стал вакантным после смерти 22 июля 2025 года Ирины Подносовой.

Также сенаторы проведут консультации по предложенной президентом кандидатуре Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Документ будет направлен главе государства. Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Денонсация конвенции

Кроме того, Совфед рассмотрит денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также двух протоколов к ней. Она была подписана от Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Россия с декабря 2023 г. не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сенаторы обсудят также закон о переносе сроков отчета для опекунов об имуществе подопечного, которые теперь должны будут предоставлять отчет об управлении имуществом подопечного на три месяца позже - до 1 апреля текущего года, и закон, предусматривающий размещение наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Согласно документу, расширяется перечень видов деятельности госкорпорации "Роскосмос".