Депутаты также рассмотрят законопроект, запрещающий выгул опасных собак пьяным людям и подросткам младше 16 лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии, а непосредственная отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться в установленные сроки. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроектом предлагается ввести запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект, который предусматривает, в частности, увеличение максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн до 15 млн рублей, а также ряд изменений, касающихся правил выдачи МФО потребительских займов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Норма по увеличению размера микрозайма обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО, говорится в пояснительной записке. "В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозайма МФО активизируют выдачи в сегменте "иных займов", чтобы обеспечить потребность субъектов МСП в заемных средствах. За год портфель таких займов бизнесу вырос на 36% (достиг отметки в 43 млрд руб.), а объем выдач - практически вдвое", - отмечают авторы документа.

Кроме того, законопроект запрещает МФО согласовывать индивидуальные условия по договору потребительского займа, где его полная стоимость (заем плюс проценты - прим. ТАСС) превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита (займа) с аналогичными параметрами с любой кредитной организацией или МФО.