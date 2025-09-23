Неоднозначность правоприменительной практики и недостаточный контроль фонда за работой терорганов приводят к снижению качества администрирования и недопоступлению потенциальных доходов в бюджет СФР, говорится в отчете организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Применение единых подходов к исчислению страховых взносов по всем видам обязательного социального страхования позволит повысить поступления на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ) на 1 млрд рублей ежегодно. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

"Проверка показала, что деятельность Социального фонда России и его территориальных отделений как администраторов данных платежей в целом соответствует требованиям законодательства. Однако неоднозначность правоприменительной практики и недостаточный контроль фонда за работой терорганов приводят к снижению качества администрирования страховых взносов и недопоступлению потенциальных доходов в бюджет СФР", - говорится в отчете.

Отмечается, что в 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ ежегодно росли. Так, в 2024 году они увеличились на 64,5 млрд рублей (+31%) и составили 293,4 млрд рублей (в 2023-м рост составлял 16,1%). Также коэффициент собираемости страховых взносов вырос с 97,9% в 2023 году до 98,8% в 2024-м. Недоимка по страховым взносам на 1 января 2025 года составила 11,8 млрд рублей. При этом по сравнению с 2023 годом ее рост замедлился на 1 процентный пункт, уровень по отношению к начисленным страховым взносам снизился с 5,3% в 2023 году до 4,5% в 2024 году, а число страхователей с недоимкой уменьшилось на 10,6%.

В то же время, несмотря на рост показателей собираемости страховых взносов, проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по данному виду страхования. "База, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования (обязательное пенсионное страхование, страхование от временной нетрудоспособности, медицинское страхование). При этом все четыре вида составляют единую систему обязательного социального страхования РФ. В связи с этим Счетная палата предложила правительству установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. По оценке контрольного ведомства, это позволит повысить объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей ежегодно", - указано в отчете.

В частности, в ходе проверки двух территориальных органов фонда - по Республике Северная Осетия - Алания и Мурманской области - выявлены разные подходы к установлению страховых тарифов государственным муниципальным учреждениям (ГМУ), не подтвердившим основной вид экономической деятельности. Так, проверка показала, что при одинаковых условиях осуществления экономической деятельности указанным учреждениям устанавливались разные тарифы (от 0,2% и выше), в том числе в течение одного финансового года.

Недопоступление в бюджет СФР

Всего на 1 января 2025 года в РФ было зарегистрировано 208,3 тыс. страхователей, относящихся к государственным муниципальным учреждениям, из которых 182,4 тыс. (87,5%) осуществляют приносящую доход экономическую деятельность. При этом в 2023-2024 годах выездными проверками фонда было охвачено только 274 страхователя - ГМУ в 16 регионах. По результатам их проверок доначислены страховые взносы на сумму 11,11 млн рублей. По итогам проверок территориальных отделений фонда также выявлена практика необоснованного пересмотра надбавок к страховому тарифу в течение финансового года. В результате это привело к недопоступлению в бюджет Соцфонда в 2023-2024 годах 2,9 млн рублей.