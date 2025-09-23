Депутат Иван Сухарев напомнил о действующих ограничениях в отношении граждан государств, совершающих "недружественные действия" против России, в том числе по сделкам с недвижимостью

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову с предложением ограничить возможность выделения доли в жилье, приобретенном с использованием средств материнского капитала, иностранным гражданам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас поручить рассмотреть предложение о внесении изменений в действующее законодательство в части ограничения возможности выделения доли в жилом помещении, приобретенном в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации", - написал Сухарев.

Как отметил депутат, согласно действующему закону, материнский капитал предоставляется гражданам России при рождении или усыновлении ребенка, также получившего российское гражданство. Средства маткапитала могут быть направлены, в частности, на улучшение жилищных условий. При этом приобретаемое жилье должно находиться на территории РФ и оформляться в общую собственность родителей и детей с определением долей.

Однако, по словам Сухарева, в действующем законодательстве отсутствуют положения, ограничивающие право на долю в таком жилье для супругов, не имеющих российского гражданства. "Это позволяет сделать вывод о том, что супруг лица, получившего сертификат, может иметь гражданство иностранного государства и получить долю в жилом помещении, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала", - отметил он.

Парламентарий напомнил о действующих ограничениях в отношении граждан государств, совершающих "недружественные действия" против России, в том числе по сделкам с недвижимостью. Он отметил, что в последние годы участились обращения к нотариусам по вопросам оформления долей в жилье, купленном с привлечением маткапитала, в том числе с участием иностранных граждан.

"Таким образом, действующее законодательство, устанавливающее дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, не содержит четкой регламентации в отношении гражданства супруга, имеющего право на получение доли в жилом помещении, приобретенном в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала", - подчеркнул Сухарев.