Аксенов прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на поселок Форос

Киев давно перестал сомневаться при выборе мирных жителей в качестве целей атак, считает глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий киевский режим в военном конфликте с Россией давно перестал сомневаться, выбирая мирных жителей в качестве целей своих атак. Эту точку зрения в интервью ТАСС высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя атаку БПЛА ВСУ на поселок Форос.

Атака произошла в ночь на понедельник. В результате удара БПЛА пострадали 16 человек, трое погибли. Повреждения получили несколько объектов санаторно-курортной инфраструктуры и здание школы.

"Для них, для этого кровавого режима, давно уже перестали быть какие-то сомнения в части выбора цели, в данном случае, удар по туристам, которые отдыхали на южном берегу. Просто кровавый режим, они подонки и негодяи, другого слова на этот счет нет. Мы всегда говорим и видим, как действует наш лидер, наши вооруженные силы: избирательность позиций, применение силы только в отношении военных объектов", - сказал он.

Ущерб от атаки, предварительно, оценивается в 18,7 млн рублей. В Минобороны России сообщали, что ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами, в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на гражданские объекты.