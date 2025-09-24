При этом член комитета Совета Федерации по социальной политике поддержала идею увеличить продолжительность отдыха до 35 дней

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Практически каждый россиянин сталкивается с тем, что не использует за год отпуск в 28 дней. Таким наблюдением в беседе с ТАСС поделилась член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

"Я сегодня наблюдаю за нашим обществом, за его развитием, очень стремительным и практически, наверное, каждый, и даже тот, кто сейчас в этой аудитории - сталкивается с тем, что мы даже тот отпуск, который дается - 28 дней - мы его за год не используем", - сказала она.

При этом сенатор поддержала идею увеличить отпуск с 28 до 35 дней, чтобы семья могла формировать и планировать совместный отдых летом.

"Да, можно разделить его (отпуск - прим. ТАСС) на две части, но чтобы летом родители были с детьми и могли позволить себе выехать, и не было рамок и давления руководителя, что "у нас все горит, нам нужно быстрее, вы потом отгуляете", - сказала она.

По словам Косихиной, семьи должны отдыхать и проводить время вместе, а государство - поддерживать это стремление.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливой России - За правду" Николай Новичков сообщил ТАСС, что законодатели готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.