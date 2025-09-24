Кандидат медицинских наук подчеркнул, что ацетаминофен считается самым безопасным обезболивающим средством во время беременности при применении по мере необходимости и в умеренных дозах

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Утверждения президента США Дональда Трампа о том, что прием ацетаминофена (парацетамола), во время беременности вызывает аутизм у детей, являются научно недоказанными. Подобную точку зрения в беседе с ТАСС выразил заместитель директора по медицинской части Медицинского реабилитационного центра "Артмед", доцент кафедры отоларингологии Национального института здравоохранения Минздрава Республики Армения , кандидат медицинских наук Араик Давидбекович Гарибян.

"Утверждение, что прием тайленола (торговое название ацетаминофена - прим. ТАСС) во время беременности неприемлем, является чрезмерно примитизированным. Во многих случаях этот препарат является наиболее безопасным вариантом для матери. Неприем его в случае необходимости может быть опаснее, чем прием. Кроме того, научные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь [между приемом парацетамола и аутизмом]", - сказал он.

Он подчеркнул, что нет убедительных доказательств того, что умеренное употребление ацетаминофена во время беременности является причиной развития аутизма у ребенка. "Есть некоторые наблюдения, но они могут быть объяснены генетическими или другими факторами здоровья. Врачи рекомендуют: принимать только при необходимости, в минимально возможной дозе и непродолжительно", - заметил Гарибян.

Гарибян обратил внимание, что американский колледж акушеров и гинекологов подчеркивал, что ацетаминофен считается самым безопасным обезболивающим средством во время беременности при применении по мере необходимости и в умеренных дозах.

"Часто бывает сложно определить, вреден ли сам препарат или заболевание, от которого женщина его принимает (например, высокая температура, инфекция, боль). Эти факторы сами по себе могут влиять на развитие плода. Некоторые исследования указывают на то, что возможный риск выше при длительном <...> приеме, но это также пока не имеет окончательных доказательств", - заключил доктор.

Ранее Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США будет информировать о том, что употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он отметил, что около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тыс. детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос: теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.