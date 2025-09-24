Они начнутся в начале октября, сообщили в образовательном учреждении

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Сыктывкарский государственный университет (СГУ) имени Питирима Сорокина, опорный вуз Республики Коми, проведет серию курсов для педагогов и специалистов по работе с молодежью о том, как противостоять глобальным вызовам, русофобии, фальсификации истории и историческому экстремизму. Курсы начнутся в начале октября в ходе грантового проекта "Финно-угорский щит России", поддержанного Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщили ТАСС в университете.

"СГУ имени Питирима Сорокина станет площадкой для проведения серии программ повышения квалификации для педагогов. Так, с 6 по 23 октября пройдут бесплатные курсы для профессорско-преподавательского состава вузов, специалистов по воспитательной работе по ключевым темам - глобальные вызовы России, противодействие русофобии, фальсификации истории и историческому экстремизму, построение эффективной системы воспитательной работы", - рассказали ТАСС в Сыктывкарском госуниверситете.

Для педагогов по ОБЖ, учителей по основам безопасности и защите Родины, кураторов кадетских классов, классных руководителей будут организованы курсы по инновациям в реализации патриотически-ориентированной активности молодежи. Для педагогов дошкольных образовательных организаций и студентов педагогических направлений пройдут курсы по формированию основ патриотизма у дошколят. Все программы рассчитаны на 72 академических часа и пройдут очно. Их реализуют преподаватели университета, а также лекторы общества "Знание".

Мероприятия организованы в рамках грантового проекта "Финно-угорский щит России", который объединит вузы Ассоциации финно-угорских университетов. Проект направлен на внедрение ценностных основ в систему образования и обеспечение воспитания патриотически настроенного поколения для самореализации высоконравственных и ответственных гражданин России.

"В современных условиях именно система образования является ключевым звеном в деле патриотического воспитания молодежи. Формирование гражданской идентичности, основанной на любви к Родине, уважении к ее истории и культурному многообразию, - это наша общая стратегическая задача. Данные программы станут мощным ресурсом для профессионального роста педагогов и выработки новых эффективных практик воспитания достойных граждан России", - отметила ректор университета Ольга Сотникова.

В Сыктывкарском госуниверситете обучаются более 7 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры по очной форме. Учебный процесс обеспечивают колледж и 11 институтов, в состав которых входит 43 кафедры. В 2025 году университет ведет прием по 102 образовательным программам бакалавриата и специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и среднего профессионального образования. Ежегодно в университет поступает около 1,5 тыс. человек.