МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" создает платформу для обмена опытом и объединяет культуры разных стран. Таким мнением в интервью ТАСС поделился создатель и лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь.

"Главное - это общение. Люди из разных стран приехали, обменялись опытом, сравнили, вдохновились. Любое объединение культур и национальностей дает новый импульс", - сказал он.

По словам Зверя, такие встречи порождают синтез новых идей и форм искусства. "При встрече с чем-то новым, даже случайным, рождается что-то важное и свежее. Поэтому такие конкурсы всегда полезны", - добавил он.

Артист подчеркнул, что "Интервидение" помогает музыкантам и зрителям ближе познакомиться с творчеством представителей других стран и культур, создавая пространство для вдохновения и обмена опытом.

Рома Зверь (настоящее имя - Роман Билык) - вокалист и гитарист. В 2001 году он создал группу "Звери". Всего на счету группы - семь студийных альбомов и пять мини-альбомов. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.