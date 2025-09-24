Еще четыре задерживаются

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов отменены в международном аэропорту Волгограда. Еще четыре рейса задерживаются, следует из онлайн-табло аэропорта.

Согласно онлайн-табло, отменены три рейса на вылет в Москву, три - на прилет из Москвы. Задержан вылет борта в Санкт-Петербург, на прилет задержаны рейсы из Москвы, Махачкалы и Санкт - Петербурга.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:10 мск до 07:14 мск. Накануне из-за ограничений Росавиации в аэропорту Волгограда также фиксировались задержки и отмены рейсов.