МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новые жилые комплексы построят в столице для переселения по программе реновации в районах Соколиная Гора, Черемушки, Кунцево, а также в Останкинском районе. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Перечень столичных кварталов (территорий), на которых планируют построить жилые комплексы для переселения по программе реновации, увеличился на пять адресов. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин", - говорится в публикации.

Отмечается, что на новых площадках построят порядка 75 тыс. кв. м жилья.

Помимо этого, на заседании президиума правительства Москвы власти города приняли решение преобразовать участки территорий, на которых сейчас находятся склады, административные здания и другие объекты. На реорганизуемых территориях планируется построить жилые комплексы по программе реновации. Подобная мера затронет районы Преображенское, Коммунарка, Черемушки, Коньково, Ясенево, Марфино и Отрадное.

Многофункциональный высокотехнологичный промышленный комплекс возведут в Южном Тушине, там будет находиться производство фармацевтической промышленности, а также научно-производственные компании разных отраслей. В Западном Дегунине построят общественно-деловое здание, где расположатся офисы и торговые объекты.