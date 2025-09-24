Ситуация осложняется непрекращающимися и интенсивными обстрелами украинских войск, отметила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС 750 кВ "Днепровская", отключенная вечером 23 сентября из-за обстрела украинских войск, еще не восстановлена. Питание станции обеспечивается за счет резервных дизель-генераторов, которые работают штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Нет, линия еще не восстановлена. Энергоснабжение обеспечивается дизель-генераторами, они работают в штатном режиме под постоянным контролем персонала", - сказала Яшина.

Она добавила, что украинские войска непрерывно и интенсивно обстреливают район поврежденной последней высоковольтной линии Запорожской АЭС, поэтому сроки ее восстановления неизвестны.

"Сроки назвать пока не могу. Ситуация осложняется непрекращающимися и интенсивными обстрелами района расположения ЗАЭС и поврежденной линии со стороны ВСУ", - отметила Яшина.