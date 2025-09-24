Получать эту выплату смогут россияне до 35 лет, которые впервые родили или усыновили ребенка и учатся в вузах или организациях среднего профессионального образования (СПО) на территории региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа в ходе заседания в среду одобрила поправки в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Югре", согласно которым с января 2026 года выплачивать югорский семейный капитал будут девушкам до 35 лет, которые впервые родили или усыновили ребенка и учатся в вузах или организациях среднего профессионального образования (СПО) на территории региона. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал, его размер составляет 184 тыс. рублей. Выплату, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины или газификацию дома. Она действует до конца 2026 года. С 2024 года эту выплату начали выдавать при рождении второго ребенка, ранее она выдавалась при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

"Закон, который мы принимаем, будет способствовать улучшению демографической ситуации в Югре и созданию условий для обеспечения ответственного родительства среди молодежи до 35 лет в плане поддержки студенческих семей, воспитывающих детей. <…> Законопроект предусматривает установление срока использования права на югорский семейный капитал со дня рождения, усыновления первого ребенка для студенческих семей. В настоящее время право на Югорский семейный капитал можно реализовать не ранее чем по истечении одного года со дня рождения, усыновления второго или последующих детей", - отметила заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова.

Также она отметила, что эта мера поддержки распознается только на российских граждан, обучающихся в учебных заведениях. Иностранцы не смогут на него претендовать. По ее словам, на 1 августа 2025 года в регионе было 73 студенческих семьи, а до конца года их количество может увеличиться до 90.

Согласно документам на сайте думы Югры, с января 2026 года претендовать на югорский семейный капитал смогут девушки до 35 лет, которые впервые родили или усыновили ребенка и учатся в вузах или организациях СПО на территории Югры. Кроме того, эта мера поддержки будет положена мужчинам до 35 лет, которые усыновили первого ребенка и обучаются в системе СПО или вузах. Также они смогут воспользоваться повторно правом на югорский семейный капитал при рождении или усыновлении второго, или последующих детей.