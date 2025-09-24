В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" приступили к подаче тепла в Москве. Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением столичного правительства, сообщили в пресс-службе компании.

"Подключение к теплу - поэтапный технологический процесс, в ходе которого крайне важно соблюдение гидравлических и температурных режимов. Вследствие этого подача тепловой энергии и прогрев внутридомовых систем отопления проходит в течение пяти дней. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания и последними подключаются предприятия торговли и промышленности", - говорится в сообщении.

В работах по переводу системы теплоснабжения на зимний режим будет задействовано свыше 2,5 тыс. сотрудников оперативного персонала "МОЭК".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК", подключение идет во всех районах одновременно. В первую очередь тепло подается в объекты социальной сферы - детские сады, школы, учреждения здравоохранения, затем - в жилые дома. Если жилой дом подключен к тепловому пункту, от которого отапливается и социальный объект, то тепло в нем появится чуть раньше, чем в других домах.

"Очень важная задача на персонале управляющих компаний - они должны принять теплоноситель, настроить и отбалансировать внутри домовую систему отопления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком. С мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их.

В "МОЭК" уточнили, что в 2024 году отопительный период в Москве начался 7 октября.