На юге столицы появился новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки

Протяженность маршрута составляет более 11 км

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки протяженностью более 11 км появился на юге столицы, сообщил заммэра Петр Бирюков.

"В прошлом году привели в порядок более 20 км набережных реки Яуза, в этом году провели комплексное благоустройство шести набережных Москвы-реки - Нагатинской, Новоданиловской, Даниловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой. В результате появился новый единый комфортный пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки, его общая протяженность составила 11,4 километра", - цитирует Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Новый маршрут дополнил существующую сеть прогулочных зон. С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя маршрут, который ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. С другой стороны - через Нагатинский затон можно прогуляться до музея-заповедника "Коломенское".

Специалисты расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части, модернизировали систему освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали новые павильоны, поставили навигационные стелы, сделали места отдыха с удобными скамейками. Кроме того, на набережных обустроили 170 тыс. кв. м. газонов и цветников. До конца осени планируется высадить около 70 деревьев-крупномеров.