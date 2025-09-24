На межрегиональном форуме в Домбае обсудят развитие молодежной политики

Запланированы пленарные заседания, круглые столы и выставки

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный форум "Межкультурный диалог - 2025" пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 29 сентября по 2 октября и соберет более 100 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

"Проведение форума в поликультурном регионе, каким является Карачаево-Черкесия, имеет ключевое значение для выработки конструктивных моделей межэтнического взаимодействия. Основная задача - создание площадки для открытого диалога, способствующего консолидации многонационального молодежного сообщества на основе общих гражданских и духовно-нравственных ценностей", - сказал собеседник агентства.

Площадкой форума станет курортный поселок Домбай. Запланированы пленарные заседания, круглые столы и выставки. "Программа форума, в частности, включает анализ эффективных практик в сфере профилактики идеологии экстремизма и формирования установок толерантного сознания. Участники также обсудят вопросы, касающиеся развития региональной молодежной политики", - отметил представитель ведомства.

Организаторы мероприятия - Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева (КЧГУ).