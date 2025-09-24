Программа охватывает теоретический материал и практику боевой подготовки

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Центр по обучению основам военной службы "Патриот 64" открылся в Саратовской области. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

"В регионе начал свою работу новый центр по обучению основам военной службы "Патриот 64", созданный по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Каждая смена составляет 10 учебных дней, принять участие в смене могут граждане в возрасте от 18 до 35 лет", - сообщили в ведомстве.

Основной задачей центра станет подготовка молодых людей к военной службе. Программа охватывает теоретический материал, а также практику боевой подготовки: владение оружием, строевую подготовку, основы тактической медицины и выживания в полевых условиях.

"Уверен, что новая площадка позволит нашим молодым гражданам осознать ответственность за судьбу страны, гордость за ее историю и традиции, укрепить физическую форму и понять суть военных обязанностей. "Патриот 64" открывает новые возможности и станет важным вкладом в развитие гражданского самосознания молодого поколения региона", - отметил министр образования региона Александр Пажитнев.