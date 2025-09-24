Всего в сервисе представлено 14 языков Российской Федерации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Карачаево-балкарский и кабардино-черкесский языки появились в "Яндекс переводчике" в рамках проекта по поддержке языков народов России, в сервисе представлено 14 языков Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дома народов России.

"В «Яндекс переводчике» появились два новых языка: карачаево-балкарский и кабардино-черкесский. Переводить текст можно на сайте и в мобильном приложении, а также прямо в поиске. Проект, направленный на поддержку языков народов России в сервисах «Яндекса», был запущен в 2023 году совместно с Домом народов России и Федеральным агентством по делам национальностей. Сейчас в переводчике доступны 14 языков страны - вдвое больше, чем на старте проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение этих языков в переводчик поспособствует расширению их изучения и знакомства с национальной литературой. "Сервис позволяет переводить тексты с карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков на более сотни других языков, и наоборот. С помощью перевода можно изучать родной язык, читать на нем тексты и знакомиться с образцами национальной культуры", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе выделили, что помимо двух новых языков в сервисе доступны татарский, башкирский, два марийских (марийский и горномарийский) языка, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский и мокшанский, которые "являются официальными или государственными в 12 субъектах страны".