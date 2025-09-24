Они будут рекомендованы к реализации во всех регионах, а также получат информационную поддержку

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Два молодежных, патриотических проекта от Кабардино-Балкарии (КБР), "Династии Героев" и "Герои нашего времени", вошли в число лучших практик в России. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сразу два проекта из Кабардино-Балкарии вошли в число лучших практик России. Это проект "Династии Героев", реализуемый Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа, и проект "Герои нашего времени", разработанный Центром детского творчества и молодежных инициатив города Майского. <...> Они будут рекомендованы к реализации во всех регионах России, а также получат информационную поддержку", - отметил Коков. .

Флагманский проект "Династии Героев" по поручению Казбека Кокова реализуется в Кабардино-Балкарии второй год подряд. Его задача - сопровождать детей участников СВО, помогать им с выбором жизненного пути, профессии, вовлекать их в молодежную повестку, создавая таким образом резерв перспективных кадров.

Муниципальный проект "Герои нашего времени" нацелен на вовлечение ветеранов СВО в диалог с молодежью, на формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, на защиту исторической правды, сохранение исторической памяти и связи поколений.