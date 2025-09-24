Президент России отметил помощь врачей центра участникам СВО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России с 125-летием учреждения, отметив их медицинскую помощь участникам и ветеранам СВО.

"Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых - неравнодушными, душевно щедрыми людьми, настоящими подвижниками и энтузиастами. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие отечественной и мировой медицинской науки и клинической практики", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

"Особо отмечу квалифицированную медицинскую помощь и поддержку, которые вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции", - говорится в телеграмме. По словам президента, коллектив разрабатывает передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов, проводит серьезные исследования и ставит в приоритет подготовку компетентных кадров.

Глава государства добавил, что НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца существенно укрепил свой потенциал и является ведущим научно-исследовательским, лечебно-консультативным и образовательным учреждением в сфере офтальмологии в России. Президент также отметил талант сотрудников центра, которые преданы своему делу, профессиональному и нравственному долгу, традициям милосердия, сострадания и самоотдачи.

Путин пожелал коллективу успехов в благородной, востребованной работе.