Эксперт Пинаев: россияне не смогут отказаться от теплой одежды осенью

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жителям российских регионов следует ожидать привычную погоду ближайшей осенью, поэтому отказываться от теплой одежды преждевременно. Такое мнение высказал ТАСС доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.
По его словам, несмотря на процессы изменения климата в ближайшее время кардинальных погодных изменений ожидать не стоит.
"Осени в Москве и в России в ближайшие годы с большой долей вероятности останутся традиционными" - сказал Пинаев, добавив, что поэтому отказываться от привычных осенних вещей пока рано.
Однако, эксперт уточняет, что в то же время возможны редкие экстремальные погодные явления.
"Дожди и периоды похолодания, потепления, традиционные для осени, будут происходить и, возможно, даже со значительно большей интенсивностью", - подчеркнул он.
По словам эксперта, аномальные погодные явления в виде снега летом или жары в неурочное время случались и ранее. Тем не менее создать полноценную климатическую модель сложно из-за незначительного периода метеорологических наблюдений по сравнению с историей Земли.