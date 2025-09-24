Эксперт Пинаев: россияне не смогут отказаться от теплой одежды осенью

В то же время возможны редкие экстремальные погодные явления, отметил доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Жителям российских регионов следует ожидать привычную погоду ближайшей осенью, поэтому отказываться от теплой одежды преждевременно. Такое мнение высказал ТАСС доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По его словам, несмотря на процессы изменения климата в ближайшее время кардинальных погодных изменений ожидать не стоит.

"Осени в Москве и в России в ближайшие годы с большой долей вероятности останутся традиционными" - сказал Пинаев, добавив, что поэтому отказываться от привычных осенних вещей пока рано.

Однако, эксперт уточняет, что в то же время возможны редкие экстремальные погодные явления.

"Дожди и периоды похолодания, потепления, традиционные для осени, будут происходить и, возможно, даже со значительно большей интенсивностью", - подчеркнул он.

По словам эксперта, аномальные погодные явления в виде снега летом или жары в неурочное время случались и ранее. Тем не менее создать полноценную климатическую модель сложно из-за незначительного периода метеорологических наблюдений по сравнению с историей Земли.