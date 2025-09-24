Беспилотники ранее атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават"

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА на нефтехимическое предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

"При атаках БПЛА управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан осуществляется лабораторный контроль воздуха, воды и почвы. Сегодня в городе Салават проведены исследования и замеры атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций не выявлено. Угрозы для здоровья жителей нет", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщал глава республики Радий Хабиров, вражеские беспилотники атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" утром 24 сентября. "Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал он в своем Telegram-канале.