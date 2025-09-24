В Приморье увеличат финансирование малокомплектных школ

Депутаты поддержали соответствующий законопроект

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Финансирование малокомплектных школ увеличат в Приморье, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона. Депутаты поддержали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные правовые акты Приморского края".

"Законопроект уточняет методику расчета средств субвенций на реализацию государственных полномочий по обеспечению дошкольного образования в образовательных центрах (школа-сад), являющихся малокомплектными. В настоящее время в Приморье работают 130 малокомплектных образовательных организаций, в 46 из них работают общеобразовательные школы совместно с группами дошкольников общей численностью воспитанников 594 человека", - говорится в сообщении. Также отмечается, что ранее при расчете субвенций на малокомплектные школы и сады использовалась только численность учащихся школ, а число дошкольников таких образовательных центров не учитывалось.

Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств краевого бюджета в 2026 году - 269,3 млн рублей, в 2027 году - 289,2 млн рублей.

Как уточнили в краевом правительстве, законопроект представляла зампредседателя правительства, министр образования Приморского края Эльвира Шамонова. Она уточнила, что число учащихся малокомплектных образовательных центров будет увеличено с 99 до 134 человек. Там уточнили, что образовательные системы, включающие в себя детские сады и школы, позволяют обеспечить преемственность ступеней образования, помогающую ребенку успешно справляться с переходом в новую социальную среду.