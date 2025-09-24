Испытания на месторождениях Ямала стартовали для участников "Нефтегазового Олимпа"

Этап профконкурса проходит в обстоятельствах, максимально приближенных к реальным условиям работы на месторождениях

НОВЫЙ УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 24 сентября. /ТАСС/. Практические испытания на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа стартовали для участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп". Данный этап профконкурса проходит в условиях, максимально приближенных к реальным условиям работы на месторождениях, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"У нас проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства под названием "Нефтегазовый Олимп". <...> Мы старались создать <…> условия, максимально приближенные [к реальным условиям работы на месторождении]. Конкурс проводится на действующем объекте, то есть здесь наши конкурсанты будут показывать свои не только теоретические, но и практические навыки, которые они применяют ежедневно на производственных площадках", - сказал журналистам председатель комиссии конкурсного этапа "Лучший оператор по добыче газа", который проходит на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, начальник производственно-технического отдела Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений Общества "Газпром добыча Уренгой" Ильнар Яхин.

Первое теоретическое конкурсное испытание уже состоялось на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Участникам необходимо было за 1,5 часа решить компьютерный тест на знание профильной отрасли. Практические испытания проходят сегодня на Яро-Яхинском месторождении АО "Арктикгаз", на Заполярном месторождении ООО "Газпром добыча Ямбург", а также на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении ООО "Газпром добыча Уренгой" - крупнейшем в России и уникальном по составу углеводоров. Участникам необходимо применить профессиональные навыки на практике. Для объективной оценки у каждого члена комиссии есть чек-лист, на котором будут фиксироваться действия участника и замечания к нему.

Действующие сотрудники предприятий соревнуются в семи номинациях, студенты профильных учебных заведений - в трех. Призовой фонд конкурса профмастерства составит более 4 млн рублей. Победители в семи номинациях получат приз в размере 300 тыс. рублей, студенты - 30 тыс. рублей.

О конкурсе

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп" проходит в Новом Уренгое с 23 по 25 сентября. В этом году на конкурс приехали более 300 человек, количество участников увеличилось и стало рекордным: в 2024 году в конкурсе принимали участие около 150 человек из 25 компаний. Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий и стимулировать профессиональный рост сотрудников.