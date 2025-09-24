Освобождавшие Курскую область бойцы из ЕАО смогут бесплатно получить землю

Губернатор региона Мария Костюк назвала одной из главных задач помощь землякам, которые сражаются в зоне боевых действий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бойцы из Еврейской автономной области (ЕАО), принимавшие участие в освобождении Курской области, смогут воспользоваться правом на бесплатное получение земельных участков. Об этом сообщила в своем Telegram-канале губернатор региона Мария Костюк.

"Расширили меры поддержки наших бойцов, теперь получить земельный участок могут все, кто отражал вторжение в Курскую область. Безотносительно того, есть ли у них статус участника специальной военной операции, участок предоставляется бесплатно. Поправки в закон сегодня приняты законодательным собранием ЕАО", - сообщила Костюк.

Она отметила, что помощь землякам, которые сражаются в зоне боевых действий, - одна из главных задач. "Мы возвращаем прежние меры поддержки бойцов и членов их семей и вводим новые. На данный момент в области действует более 30 таких мер", - отметила она.