Экскурсии пройдут с 28 сентября по 15 октября по воскресеньям

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дневные экскурсии на ретротрамвае "Аннушка" по маршруту "А" пройдут в Москве с 28 сентября по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем проект "Экскурсии в метро". Среди многочисленных маршрутов пассажирам доступны в том числе поездки на ретротрамвае. Такие экскурсии позволяют жителям и гостям столицы ближе познакомиться с историей городского транспорта и архитектурным наследием Москвы", - приводит пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Экскурсии пройдут с 28 сентября по 15 октября по воскресеньям. Пассажиры смогут отправиться в поездку на легендарном вагоне "Татра Т2" и познакомиться с прошлым и настоящим знаменитой "Аннушки". Маршрут "А" проходит через Чистопрудный бульвар, Яузские ворота, Павелецкую площадь и другие исторические места столицы. Билеты доступны на сайте московского метрополитена. Количество мест ограничено.