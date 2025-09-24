В Подмосковье ресурсоснабжающим организациям передадут около 350 единиц техники

В рамках первой партии округам передали 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 350 единиц новой современной коммунальной техники поступят на баланс ресурсоснабжающих организаций Московской области до конца текущего года. Первую партию специализированных машин уже передали в Зарайск, Люберцы и другие округа региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В этом году в Подмосковье запланировано масштабное обновление коммунальной техники для ресурсоснабжающих организаций, которые приводим к единому стандарту. Первые 49 мы уже отправляем в Зарайск, Люберцы, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Наро-Фоминск, Лотошино и другие округа. <...> Всего же в этом году парк пополнят 350 новых современных машин, что поможет ресурсникам оперативнее реагировать на аварийные ситуации и быстрее устранять их", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что в рамках первой партии округам передали 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора.

Отмечается, что в октябре в подмосковные округа отправят еще 20 каналопромывочных машин, 23 экскаватора и 20 илососов для вакуумной очистки ливневых и канализационных сетей. Кроме того, до конца года поступят еще 238 единиц техники, в том числе краны-манипуляторы и аварийные машины.