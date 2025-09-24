Мероприятие пройдет с 25 по 26 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. XXV международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2025 открылся в Петербурге, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в Петербурге с 25 по 26 сентября 2025 года. Участие в мероприятии принимают топ-менеджмент крупнейших российских компаний, представители власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. В частности, в форуме участвуют советник генерального директора УК "Уральская Сталь" Вадим Ковалев, руководитель Департамента по работе со СМИ, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Елизавета Голикова, заместитель генерального директора по специальным проектам, АНО "Национальные приоритеты". Участники мероприятия обсудят темы, как продвигать социальные инициативы и кризис компетенций в отрасли.

Baltic Weekend - крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, который в этом году отмечает 25-летний юбилей.

"Все эти годы своей целью мы видим развитие экспертизы участников коммуникационного рынка и формирование сильного отраслевого

сообщества в России. Форум зарекомендовал себя как одна из ключевых площадок для диалога", - отметили организаторы.

Каждый год на форуме собираются более 400 участников, отвечающих за коммуникации и репутацию крупнейших отечественных компаний из всех отраслей экономики, продвижение государственных и общественных инициатив.

Также в рамках форума Baltic Weekend 2025 проходит международная премия по коммуникациям - PROBA - Awards 2025. Главная цель премии - поиск и поддержка выдающихся проектов, признание лучших специалистов в сфере коммуникаций.