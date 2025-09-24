Его вводили 15 июля

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменили в Карелии с 23 сентября. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики Артуром Парфенчиковым, опубликовано на сайте правительства региона.

"В связи со снижением пожарной опасности на территории Республики Карелия по условиям погоды <...> отменить с 23 сентября 2025 года на территории муниципальных образований в Республике Карелия особый противопожарный режим", - сказано в сообщении.

Особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды был введен на всей территории Карелии 15 июля. В этот период было запрещено разведение костров.