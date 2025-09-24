В Тюмени начался форум молодежи Уральского федерального округа "Утро"

В основной программе мероприятия примут участие порядка 500 человек

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Открытие форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" состоялось в Тюменском технопарке, передает корреспондент ТАСС. В основной программе мероприятия примут участие порядка 500 человек, в городской, которая проводится впервые - более 700, запланированы лекции от экспертов, посещение предприятий и знакомство с регионом.

"Вы любите свое дело и родную страну, хотите получать новые знания и делать открытия, стремитесь делиться опытом и приобретать новые компетенции - форум "Утро" дает такие возможности. Вас ждет насыщенная программа, посещение современных общественных пространств, ведущих предприятий и организаций нашего региона - это поможет вам лучше узнать Тюмень и почувствовать ее потенциал", - сказал губернатор региона Александр Моор в видеообращении к участникам.

В рамках форума для участников также пройдут мастер-классы, встречи с губернаторами УрФО, которые выступят в роли лекторов и представят уникальные исторические факты о своих территориях в годы Великой Отечественной войны. Моор также подчеркнул, что особое место в программе форума занимает тема, посвященная юбилею Победы.

"За годы своего существования форум стал знаковой площадкой для молодого поколения уральцев, зарекомендовал себя как пространство для общения, дружбы и новых идей. Каждый год "Утро" меняет регион проведения. Сегодня вас встречает Тюмень - город, который славится своим гостеприимством и традициями. Здесь есть на что посмотреть и чем вдохновиться, не упустите момент", - сказал в своем видеообращении к участникам форума полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

Отдельную благодарность Жога выразил участникам, которые приехали из регионов Донбасса и Новороссии. "Не сомневаюсь, что вам понравится Урал", - добавил он. Ожидается, что участие во всех программах форума примут 1 500 человек, из них 40 человек представляют Донбасс.

О форуме

Основная тема форума в этом году - "Молодые профессионалы России", каждый регион УрФО готовит тематические площадки. У Свердловской области будет трек "Разработчики", посвященный изучению IT-инструментов и сервисов, у Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - "Управленцы", направленный на формирование навыков, необходимых для принятия управленческих решений. У Курганской области - "Наставники" о корпоративной культуре, наставничестве, поддержке молодых специалистов, у Челябинской - "Исследователи" о работе с информацией и данными, аналитике и исследовательской деятельности. Трек Ямала "Медиатехнологии" включает в себя маркетинг и PR, позиционирование в публичной плоскости, а трек Тюменской области "Профессионалы будущего" - профориентацию и построение индивидуальных и профессиональных траекторий развития для школьников.

Форум "Утро" проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября под эгидой полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Организаторы получили рекордное количество заявок - более 5 тысяч - от жителей 83 регионов России, конкурс на очное участие составил 10 человек на место.