Таганский суд принял иск к Киркорову о погашении задолженности по кредиту

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск к певцу Филиппу Киркорову от компании "Социум трейд" о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"АО "Социум трейд" просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору", - сказано в сообщении. Пресс-служба суда указала, что беседа по данному иску состоится 13 октября.

АО "Социум Трейд" указало, что в 2020 году Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке (МКБ).

Потом с согласия Киркорова МКБ уступил право требования АО "Социум трейд", потому что Киркоров не вернул долг в полном объеме.