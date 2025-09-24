Речь идет о Центральном, Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки ожидаются в Центральном, Северо-Западном, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ в течение ближайших дней и до конца сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни в Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской областях и Карелии прогнозируются заморозки до минус одного-двух градусов. В Волгоградской и Астраханской областях 28 и 29 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В Ростовской области заморозки будут в диапазоне от нуля до минус четырех градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, заморозки придут и в регионы Центрального федерального округа: в Рязанской области - до минус двух градусов, в Смоленской - до минус одного, в Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ивановской областях - также до минус одного градуса. Такая температура ожидается с 26 по 27 сентября.

"Большая территория азиатской части не просто в заморозках, а уже в морозах. В Якутии температура ночью падает от минус 3-11 градусов, к концу недели морозы будут достигать минус 12-15 градусов. В Магаданской области ночные значения опускаются до минус трех градусов, а на Чукотке - до минус двух. На севере Сибири, на Таймыре, ночью прогнозируется отрицательное значение до минус четырех-восьми градусов и минус одного-трех градусов днем", - рассказал Вильфанд.