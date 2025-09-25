В нескольких регионах Дальнего Востока такую выплату уже получили 4 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выплату при рождении третьего и последующих детей на погашение ипотеки, которая по РФ сейчас составляет 450 тыс. рублей, нужно увеличить до 1 млн рублей для регионов с низкой рождаемостью. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года в 41 регионе РФ ниже общероссийского уровня. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что выплатой в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей воспользовались более 880 тыс. семей. В восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 млн рублей, ее получили почти 4 тыс. дальневосточных многодетных семей.

"В ряде субъектов эта выплата также составляет 1 млн рублей вместо 450 тыс. по федеральному проекту "Многодетная семья". Считаю, что пока этот инструмент недооценен многими регионами, и, на мой взгляд, требуется на федеральном уровне принять решение о его дополнительной поддержке в регионах с низкой рождаемостью", - сказал Рыбальченко.

По его словам, увеличение суммы до 1 млн рублей стимулировало бы повышение рождаемости третьих и последующих детей, а поддержка многодетности, в свою очередь, стимулирует рождаемость первых и вторых детей.

Проект бюджета

Рыбальченко также прокомментировал поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 гг., которые накануне внес в правительство Минфин РФ. "В новом бюджете мы видим увеличение так называемого семейного детского бюджета, на который предусмотрено 10 трлн рублей на три года. Это существенный рост в несколько раз по сравнению с показателем 2019 года. Нам важно системно решать задачи, которые стоят в национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь", поскольку граждан старшего возраста будет становиться больше, и эта система должна получать не только количественное, но и качественное развитие", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в новом бюджете существенные ресурсы направляются на ремонт больниц, поликлиник, лекарственное обеспечение детей, строительство школ и детских садов. "Нужно продолжать совершенствование всей социальной инфраструктуры для семей с детьми. Этого требует принцип семейноцентричности, который становится основой государственной политики. Необходимо расширять инвестиции в сферу услуг для семей с детьми", - подытожил он.