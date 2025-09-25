Мэр Мариуполя: число жителей города за два-три года может достигнуть 550 тыс.

По словам Антона Кольцова, сейчас численность городского населения составляет около 330 тыс.

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Численность населения города Мариуполя в Донецкой Народной Республике в перспективе двух-трех лет может увеличиться почти вдвое - с 330 тыс. до 500-550 тыс. человек. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр города Антон Кольцов.

"По мастер-плану мы ожидаем, что в перспективе двух-трехлетней город вырастет до 500-550 тыс., сейчас оценочно в городе проживает 330 тыс. человек, то есть, по сравнению с 2022-м годом население существенно подросло", - сказал собеседник агентства.

Кольцов отметил, что в городе в связи с ростом численности населения наблюдается рост числа пробок на автодорогах. Для решения транспортных вопросов в городе устанавливаются новые светофоры, проводится ремонт дорог и нанесение разметки. В рамках генерального плана реконструкции модернизации подвергнутся ключевые магистрали, включая проспект Металлургов и бульвар Шевченко.

По информации главы города, для борьбы с дорожными заторами предусмотрено строительство новых дорожных артерий для соединения Левобережного и Орджоникидзевского районов с Центральным, а также возведение дополнительного моста через реку Кальмиус. Он подчеркнул, что утвержденный генплан фиксирует долгосрочные задачи, реализация которых позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру города.