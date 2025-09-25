Минлесхоз Камчатки: спрогнозировать выход медведей в город невозможно

В этом году такие случаи не носят массовый характер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Спрогнозировать время и место выхода медведей в городскую черту невозможно. Такие случаи фиксируется на Камчатке практически ежегодно, но в этом году они не носят массовый характер, сообщили ТАСС в краевом Минлесохоты.

Крупного медведя заметили утром 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Также он напал на женщину, которая в последствие скончалась.

"Выходы отдельных особей медведей в городскую черту фиксируются ежегодно, но носят случайный разовый характер. К сожалению, спрогнозировать место и время выхода хищника невозможно. Чтобы максимально эффективно реагировать на такие ситуации, мы регулярно проводим совместные учения с привлечением представителей МВД и Росгвардии, участников групп оперативного межведомственного реагирования на выходы медведей, сотрудников краевых и городских диспетчерских служб и инспекторов Госохотнадзора", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что выходы медведей в этом году в населенные пункты Камчатки не носят массовый характер, как это было в прошлом году. В настоящий момент только в Елизовском округе Камчатки в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского обитает около трех тысяч хищников.