В очереди на жилье находится еще 6,1 тыс. человек

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 4,7 тыс. ордеров на новые квартиры получили жители Мариуполя, утратившие свое жилье. Еще 540 квартир в шести новых домах будут переданы людям после завершения их строительства и оформления документов, сообщил ТАСС мэр города Антон Кольцов.

"На сегодняшний день у нас выдано ордеров в новых квартирах 4 700. И в очереди на жилье стоит 6 100 человек. 540 квартир у нас будут сданы еще в оставшихся новых домах. Сейчас два дома фактически сданы, идет оформление документов. И будут уже распределяться квартиры, будут оформлены паспорта на квартиры и пойдет уже их закрепление. Еще четыре дома на стадии строительства, также мы их ждем", - сказал Кольцов.

Он подчеркнул, что обеспечить жильем жителей - это основная задача властей города.