Как отметил глава региона, аналогов такой операции, прошедшей без единого выстрела, нет ни в одной стране мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Процесс воссоединения Крымского полуострова с Россией войдет в мировую историю, аналогов такой операции, прошедшей без единого выстрела, нет ни в одной стране мира. Такое мнение выразил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"2014 год - эксклюзив, Крым без единого выстрела вернулся на Родину. Ни одного окна не было разбито. То, как это было сделано, войдет в анналы и в мировую историю. Такого не было до и вряд ли будет возможно после. Было проведение референдума, был президент [России Владимир Путин], были крымчане, которые высказали свое волеизъявление. Лидер поддержал волю крымчан. Такого, наверное, не было нигде и никогда, по крайней мере, я не читал ни в одних учебниках истории, и аналогов такой операции, по-моему, не будет", - сказал он.

Аксенов добавил, что безопасность крымчан полуострова была обеспечена совместно с подразделениями Министерства обороны и ополчением народа Республики Крым.

Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.