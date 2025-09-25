Охотнадзору в Хабаровском крае и Приамурье передали технику для защиты тигра

После передачи техники на территории административного комплекса охотнадзора Хабаровского края открыли скульптурную композицию "Амурские тигрята"

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Центр "Амурский тигр" передал службам охотнадзора Хабаровского края и Амурской области 15 единиц нового автотранспорта для охраны амурского тигра, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония вручения ключей от новой техники состоялась на территории административного комплекса службы охотнадзора Хабаровского края в селе Сосновка. В мероприятии приняли участие министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, начальник Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак, начальник Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Алексей Абросимов, генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Наша задача - помочь инспекторам выполнять их благородную, но крайне непростую работу, сделать условия их труда максимально комфортными. Новая техника, которую благодаря поддержке организаций-спонсоров приобрел для служб центр "Амурский тигр", - продолжение действующих программ поддержки", - сказал Чуйченко.

Южные и часть центральных районов Хабаровского края, южные районы Амурской области - это север ареала амурского тигра. Зимы здесь холоднее, а плотность копытных животных ниже. И, как следствие, тигры формируют здесь более крупные охотничьи участки.

"На севере ареала амурского тигра тяжело не только хищникам, которые, реагируя на жесткие климатические условия, вырастают крупнее своих более удачливых собратьев с юга, но и людям, которые их охраняют. Поддержка, которую в последние годы мы получаем от государства и центра "Амурский тигр", позволяет нам работать в полную силу ради сохранения нашей природы", - отметил Колпак.

15 единиц техники и памятник тигрятам

В рамках церемонии службе охотнадзора Хабаровского края передали три пикапа российской сборки, два внедорожника Lada Niva Legend и УАЗ "Патриот", два вездехода "Тайпан" и вездеход "Гризли". Службе охотнадзора Амурской области передали два автомобиля УАЗ "Буханка", пикап российской сборки, два внедорожника Lada Niva Legend и вездеход "Гризли".

"Амурская область совсем недавно вернулась в ареал амурского тигра: по программе восстановления популяции редкого хищника в 2019 году у нас в дикую природу выпустили тигрицу Елену, которая в конце 2022 года и принесла потомство. С тех пор объем поддержки, который оказывается охотнадзору области, значительно увеличился, что позволяет нам гораздо эффективнее охранять природу", - сказал Абросимов.

За последние три года центр "Амурский тигр" передал охотнадзору Хабаровского края 23 внедорожника, "ГАЗ Соболь", четыре снегоболотохода, четыре снегохода и грузовой автомобиль с крановой установкой. В 2022 году по инициативе Центра для службы был возведен новый административный комплекс, а в 2024 году возвели здание со служебными апартаментами для инспекторов. Охотнадзор Амурской области также получал новую технику. Все автомобили оснащены дополнительным оборудованием для повышения их проходимости и возможности перевозить оборудование.

После передачи техники на территории административного комплекса охотнадзора Хабаровского края открыли скульптурную композицию "Амурские тигрята". Она представляет собой двух тигрят, играющих с бабочкой. Образ подчеркивает хрупкость окружающей среды и напоминает о миссии службы по охране животного мира.

"Сегодня мы открываем скульптурную композицию, которую мы назвали "Играющие тигрята". Как говорил великий классик: красота спасет мир. Действительно все, что делает охотнадзор, это благородное и очень важное дело", - сказал Чуйченко.