Однако в ночь на 26 сентября температура может опуститься до плюс двух градусов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура воздуха до плюс 11 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс двух градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6 -11 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.